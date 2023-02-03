В Томске обсуждают возможность восстановления трамплинов в Академгородке

Фото: Дума города Томска

Восстановить построенные в ХХ веке трамплины в Академгородке предложил властям депутат Законодательной Думы Томской области Владимир Резников. Эти объекты были известны на весь Советский союз, сейчас лишь один из трамплинов пригоден для использования. Резников обратил внимание на то, что в 2018 году проект по обустройству спорткомплекса в Академкородке уже был разработан и прошел экспертизу. В ситуации разбирались наши коллеги из «АиФ Томск».

Проект предполагал обустройство комплекса из трех трамплинов, трибуны, судейской вышки и трехэтажной спортшколы зимних видов спорта. На его реализацию требовалось около 592 миллионов рублей.

«Ширина лыжни имеет разные размеры для трамплинов К-20, К-40, К-62 с меньшего размера для К-20 с увеличением для трамплина К-62, расчеты выполнены в соответствии с требованиями правил FIS по конструированию трамплинов. Подготовка снежного покрытия на горе разгона осуществляется с помощью специального технического оборудования», - так описывали обновленные трамплины в докладе, зачитанном в 2019 году в мэрии Томска.

Власти города собирались подать заявку на финансирование проекта, однако задумка осталась лишь планами. Это и возмутило депутата Резникова, который уверен, что трамплины по-прежнему нужны спортсменам.

Фото: Дума города Томска

«Сделана проектная документация на комплекс трамплинов, пройдена экспертиза. Почему не реализуем? Мне отвечают, что это не массовый вид спорта. Но там сейчас занимаются ребята Степановской школы, привозят медали, а единственный более или менее пригодный трамплин доживает последние сезоны», - процитировала Владимира Резникова пресс-служба Законодательной Думы.

Как выяснил «АиФ Томск», рассматривался вариант передачи трамплинов различным организациям. Так, в СМИ упоминаются базы отдыха «Академия» и «Академпарка», который сдает спортинвентарь в аренду. При этом представители последнего предприятия заявили журналистам, что не имеют отношения к истории с трамплинами. Управляющий «Академии» и вовсе не перезвонил. Удалось поговорить лишь с тренером по альпинизму одной из названных организаций.

«Там установили тренажеры для занятия альпинизмом и скалолазанием, постоянно там занимаются. За состоянием, конечно, следят», - заявил собеседник «АиФ Томск».

Представители мэрии подтвердили, что спортивный объект был передан Томской федерации альпинизма и скалолазания из-за отсутствия бюджетных средств на его развитие. Восстанавливать трамплины администрация не планирует.

Добавим, что в администрации города не раз заявляли о необходимости развивать более популярные виды спорта. По мнению чиновников, в реконструкции трамплинов необходимости нет.