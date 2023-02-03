Режим «черного неба» продлили в Томске до 6 февраля

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В Томске продолжат накапливаться вредные примеси в атмосфере. Повышенное загрязнение воздуха будет наблюдаться до 15:00 понедельника, 6 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на метеоцентр Томска.

Напомним, ранее администрация города сообщала, что неблагоприятные метеорологические условия будут наблюдаться 2 и 3 февраля.

В мэрии подчеркнули, что объявление прогноза неблагоприятных метеоусловий не связано со сверхнормативными или аварийными выбросами загрязняющих веществ от промышленных предприятий. «Наступление такого режима происходит в случае проявления определенных метеорологических условий (ослабление ветра, штиль, туманы, образование задерживающих слоев инверсии температуры), способствующими накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха», - уточнили в сообщении.

Добавим, что при объявлении так называемого режима черного неба предприятия обязаны сократить выбросы в воздух загрязняющих веществ на 15-20%.

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