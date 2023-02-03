Томичка похитила у курьера свой пакет с продуктами стоимостью 22 тысячи рублей

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Жительница Томска заказала доставку дорогостоящих продуктов и забрала их у курьера, не внеся оплату. Похитительницей оказалась 54-летняя женщина, накануне освободившаяся из тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«В ОМВД России по Ленинскому району г. Томска поступило сообщение от жителя областного центра о том, что неизвестный рядом с подъездом дома на улице Говорова похитил пакеты с продуктами. Оперативники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемую», - уточняется в сообщении.

По информации следователей, курьер не смог дозвониться заказчице и поставил пакет с продуктами у подъезда. Молодой человек решил перегнать свой автомобиль, томичка воспользовалась этой ситуацией и забрала товары без оплаты. Ущерб оценили в 22 тысячи рублей.

«Следователями СО ОМВД России по Ленинскому району г. Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», - добавили в пресс-службе.

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