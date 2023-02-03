Из-за долго по зарплате СК возбудил уголовное дело в отношении ФК "Томь"

Фото: СК по Томской области

Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело из-за невыплат зарплаты работникам футбольного клуба «Томь». На сегодняшний день долг составляет 27,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

"СК России по Томской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту частичной невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «ФК «Томь»", - говорится в сообщении.

В ходе разбирательств, СК сообщает, что с мая по август 2022 года сотрудникам футбольного клуба частично не выплачивалась заработная плата.

На данный момент следователи проводят проверку и устанавливают подробности всех обстоятельств.