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НовостиОбщество3 февраля 2023 4:51

Из-за долго по зарплате СК возбудил уголовное дело в отношении ФК "Томь"

На сегодняшний день долг составляет 27,5 млн рублей
Ксения Высотина
Фото: СК по Томской области

Фото: СК по Томской области

Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело из-за невыплат зарплаты работникам футбольного клуба «Томь». На сегодняшний день долг составляет 27,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

"СК России по Томской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту частичной невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «ФК «Томь»", - говорится в сообщении.

В ходе разбирательств, СК сообщает, что с мая по август 2022 года сотрудникам футбольного клуба частично не выплачивалась заработная плата.

На данный момент следователи проводят проверку и устанавливают подробности всех обстоятельств.