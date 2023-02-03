Жители Томска смогут принять участие и предложить свои идеи для развития туризма в городе

Фото: Анна Ковалёва

В Томске местные жители смогут принять участие в формировании туризма в городе. Горожане могут предложить свои идеи с помощью интерактивной карты, сообщает пресс-служба мэрии.

"В этом году Томск подает заявку на всероссийский конкурс поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города, и ему нужна поддержка жителей", - говорится в сообщении.

В администрации города рассказали, что для предложения своей идеи, томичам необходимо зайти в интерактивную карту и выбрать инструмент «Добавить маркер». После этого нужно открыть свою точку на карте, дать ей название и описать. Также уточняется, что горожане могут поставить специальный значок, который наглядно покажет вид активности на выбранном участке.

В мэрии также добавили, что на интерактивной карте можно отмечать места для различных информационных стендов, указателей направлений, общественных туалетов, урн, арт-объектов, фасадной подсветки, лавочек, инфраструктуры для маломобильных и много другого.