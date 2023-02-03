В Томской области создадут промышленный кластер

Фото: Telegtam-канал Владимира Мазура

В Томской области появится промышленный кластер. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Владимир Мазур.

Решение о создании кластера было принято во время встречи главы региона с заместителем начальника Минпромторга Алексеем Беспрозванных в Москве.

По словам губернатора, ядром нового кластера станет Туганский ГОК «Ильменит». Его продукцию будут использовать в технологии производственные предприятия, которые построят вокруг горно-обогатительного комбината.

Мазур подчеркнул, что лес очень важен для экономики Томской области. В 2022 году региональные предприятия выпустили древесную продукцию более чем на 25 миллиардов рублей. На первом месте в экспорте из области – плиты МДФ и ДСП, шпон и пиломатериалы.

«Есть ограничения по экспорту в ближнее зарубежье. Есть и теневой рынок. Будем решать проблемы. И, конечно, ускорять восстановление лесов, защищать тайгу от пожаров и черных лесорубов», - добавить глава региона.

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