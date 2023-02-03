В Томске с начала 2023 года было выдано более 400 предписаний по очистке крыш

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За начало 2023 года в Томске было выдано более 400 предписаний по очистке крыш. На данный момент продолжается работа по проверке кровель на наличие снежных навесов и сосулек, сообщает пресс-служба администрации города.

"В районах Томска продолжается работа по проверке кровель на наличие снежных навесов и сосулек. Так, специалисты администрации Кировского района совместно с санмилицией в четверг осмотрели крыши домов по 115 адресам, по 30 было выдано предписание по очистке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего за начало года было выдано 409 предписаний УК и ТСЖ на удаление навесов и сосулек с кровель домов. Например, за вчерашние сутки, 2 февраля, в Томске произвели очистку более 90 кровель.

В мэрии напомнили, что по вопросу очистки крыши томичи могут обращаться в свою обслуживающую организацию (ТСЖ или УК), в администрацию района, по номеру оперативно-дежурной службы Томска - 005.