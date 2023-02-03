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НовостиОбщество3 февраля 2023 3:32

Заместитель главы Томского района Празукин признал вину в суде

Дело рассматривают в особом порядке
Ксения Высотина

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске замглавы района Денис Празукин признал вину в суде. Дело рассматривают в особом порядке, сообщает пресс-служба судейского сообщества Томской области.

Чиновник признал вину и начал сотрудничать с гособвинением. Напомним, что глава Томского района подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее сообщалось, как Празукин был задержан еще в августе. По версии следствия, он подписал счета на оплату строительных работ школы в Корнилово, несмотря на нарушения со стороны подрядчика. Кировский суд Томска заключил чиновника под стражу, затем его перевели под домашний арест.

Дело главы района рассматривается еще с 30 декабря.