Сибиряки за год накопили в «цифре» более 50 млн рублей по индивидуальным пенсионным планам

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СберНПФ подвел итоги продаж индивидуальных пенсионных планов (ИПП) в 2022 году. Интерес жителей Сибири к пенсионным продуктам Сбера сохранился, при этом клиенты все чаще оформляют пенсионные продукты в «цифре» и пополняют их онлайн. В 2022 году новосибирцы, томичи и кемеровчане, самостоятельно открывшие программы ИПП в цифровых каналах, дистанционно пополнили эти программы на 51 млн рублей (это больше аналогичных показателей 2021 года на 26%).

Всего 26,5 тыс. россиян, в числе которых и жители Сибири, в прошлом году открыли ИПП СберНПФ в мобильном приложении банка и на сайте фонда. Средний первоначальный взнос в цифровых каналах составил 10 тыс. рублей, текущий взнос — 3 тыс. рублей. Оба показателя за год сохранились на уровне 2021 года.

55% клиентов, которые оформили договоры ИПП онлайн, пополняли их ежемесячно, 33% — ежегодно, 12% — ежеквартально. Лучше всего с такой задачей справляется автоплатеж — в прошлом году эту услугу стали использовать вдвое чаще.

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Усилению интереса сибиряков к пенсионным продуктам Сбера и, в частности, росту продаж в онлайн способствовал запуск "Пенсионной витрины" в мобильном приложении СберБанк Онлайн (раздел "Пенсии"). Сервис позволяет пользователям увидеть выплату по страховой пенсии, рассчитанную на сегодняшний день, текущие баллы и стаж, ознакомиться с механизмами расчета пенсии и воспользоваться инструментами для долгосрочных накоплений. Заблаговременное формирование финансовой подушки позволяет сохранить привычный уровень жизни после выхода на заслуженный отдых».

Подробнее об индивидуальном пенсионном плане — на сайте СберНПФ.