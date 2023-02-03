Жительница Томска лишилась 150 тысяч рублей в надежде на покупку дома

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В Томске 35-летняя местная жительница лишилась 150 тысяч рублей из-за мошенников. Женщина думала, что вносит предоплату за дом, который хотела купить, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"Женщина пояснила сотрудникам полиции, что на одной из торговых площадок она увидела объявление о продаже дома за 680 тысяч рублей. Заинтересовавшись предложением, потерпевшая связалась с продавцом, который сообщил, что необходимо перевести предоплату в размере 10 тысяч", - говорится в сообщении.

Однако на этом аферист не остановился. Позже он связался с томичкой и потребовал еще 140 тысяч рублей. В общей сложности женщина перевела аферистам 150 тысяч рублей.

На данный момент следователи возбудили уголовное дело.