Томичи временно не смогут подать заявления на выпуск загранпаспортов нового образца

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Со 2 февраля в России приостановлен прием заявлений на выпуск заграничных паспортов. Речь идет о документах нового образца, которые выдают россиянам сроком на 10 лет. Об этом сообщили на портале «Госуслуги».

При попытке оформить заявку на получение паспорта онлайн-сервис выдает сообщение: «Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через «Госуслуги», дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе».

О причинах приостановки приема заявлений на оформление загранпаспортов рассказали представители «Госзнака». По их словам, в последние месяцы на персонализацию заграничных паспортов поступал повышенный объем заявок. Это увеличило потребность в микросхемах, которые встраивают в бланк документа. В настоящее время производитель этих микросхем оптимизирует технологические процессы и проводит перенастройку оборудования.

«Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца», - добавили специалисты «Госзнака».

Читайте также В Томской области более 20 тысяч родителей оформили единое пособие на ребенка