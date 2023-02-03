В Томской области обнаружили опасную для здоровья человека амброзию полыннолистную

Фото: пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской и Томской областям

В пакетированных семян овощных и цветочных культур специалисты Россельхознадзора выявили семена амброзии полыннолистной. Наличие карантинного сорняка подтвердили результаты гербологической экспертизы.

«Поскольку выпуск в оборот подкарантинной продукции, засоренной карантинными объектами, а также ее хранение, перевозка и реализация не допускается, зараженная партия была уничтожена путем сжигания в присутствии должностного лица Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям и ответственных за сертификацию получаемого товара лиц», - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора.

Специалисты добавили, что в районах массового распространения сорняка в период цветения пыльца амброзии вызывает аллергическое заболевание. Речь идет о поллинозе или «сенной лихорадке». Это заболевание протекает в виде резко выраженного аллергического ринита, крапивницы. Оно сопровождается слабостью организма, которая приводит к длительной нетрудоспособности человека.

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