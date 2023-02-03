В Томске 3 февраля днем будет до -14 градусов

Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, 3 февраля, в Томске температура воздуха днем будет варьироваться от -12 до -14 градусов. Существенных осадков не ожидается. Информация об этом появилась на портале регионального гидрометцентра.

Синоптики обещают переменный ветер от двух до семи метров в секунду.

Напомним, что до 18:00 третьего февраля в Томске сохранятся неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Они способствуют накоплению вредных примесей в атмосфере.

В областном центре и в районах региона ожидается переменная облачность. На дорогах местами гололедица.

Днем по области прогнозируют температуру -6…-16°С. Будет дуть переменный ветер 2-7 м/с. Местами ожидается небольшой снег, изморозь.

Читайте также В Томске 2 и 3 февраля ожидаются неблагоприятные метеоусловия