Житель Томской области избил возлюбленную мясорубкой

Фото: СУ СК России по Томской области

Житель Шегарского района Томской области избил свою возлюбленную мясорубкой и другими твердыми предметами. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина напал на сожительницу при ее детях. Им удалось позвать на помощь родственника. Об инциденте сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

В ноябре 2022 года 32-летний мужчина, находясь у себя дома в Шегарском районе, распивал спиртное. Он поссорился с сожительницей и начал высказывать в её адрес угрозы убийством. «Затем подверг её избиению, нанося ей с целью убийства удары по голове и телу кочергой, мясорубкой и скалкой. Свой преступный умысел он не смог довести до конца по независящим от него причинам, так как на помощь женщине пришел её родственник, которого позвали дети потерпевшей», - уточняется в сообщении.

Следственный комитет России по Томской области завершил расследование уголовного дела по обвинению жителя Шегарского района в покушении на убийство. Материалы уже направлены в суд.

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