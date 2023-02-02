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НовостиОбщество2 февраля 2023 13:21

СК по Томской области заинтересовался информацией об агрессивных собаках на стадионе «Политехник»

О стае бродящих собак сообщили томичи в соцсетях
Анна Ковалёва
Фото: СУ СК России по Томской области

Фото: СУ СК России по Томской области

Сотрудники следственного комитета России по Томской области проверяют размещенную в интернете информацию о стае бродячих собак. Об агрессивных животных, замеченных на стадионе «Политехник», накануне написали горожане в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

По словам томичей, сотрудники мэрии не отреагировали на жалобы и не предприняли меры по отлову опасных собак в районе улицы 19 Гвардейской Дивизии.

«В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов местной власти, ответственных за данное направление деятельности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - уточнили представители Следственного комитета.

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