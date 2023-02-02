На улице Кедровая в Томске ведутся работы на водном коллекторе

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Сегодня, 2 февраля, «Томскводоканал» приступил к устранению проблем на водном коллекторе на улице Кедровая. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Жители Томска сообщили в оперативно-дежурную службу города о том, что на улице Кедровая вода выходит из коллектора на поверхность. Кроме того, информация об этом появилась в социальных сетях.

«Администрация Ленинского района передала информацию в АО «Томск РТС» и ООО «Томскводоканал». Также специалисты районной администрации выехали на место для осмотра подвала дома по ул. Кедровой, 34 и убедились, что вода туда не проникает, угрозы для жизни и здоровья жителей нет», - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ситуацию взял на личный контроль и. о. главы районной администрации Андрей Дорош.

Читайте также Вода уничтожает здание: в Томске рушится кукольный театр «2+КУ»