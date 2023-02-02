Томичам рассказали о нахождении в обращении контрафактной вакцины от бешенства животных

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В обращении на территории России находится контрафактная вакцина против бешенства животных. Препарат может незаконно распространяться и на территории Сибири. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

«Россельхознадзор предупреждает ветеринарных врачей, владельцев домашних животных и других участников рынка лекарственных препаратов для ветеринарного применения о нахождении в обращении на территории Российской Федерации вакцины против бешенства животных «Нобивак® Rabies» с маркировкой на иностранном языке, а также с наличием на упаковке стикеров на русском языке», - сказано в сообщении.

Согласно закону «Об обращении лекарственных средств», сведения должны быть нанесены на упаковку вакцины хорошо читаемым шрифтом на русском языке. Наличие стикеров на маркировке ветеринарных препаратов законодательство не предусматривает .

«Обращение лекарственных препаратов с маркировкой на иностранном языке и наличием стикеров поверх заводской маркировки является незаконным», - уточнили в Россельхознадзоре.

В случае выявления препаратов с описанными признаками следует обратиться в Управление Россельхознадзора. В Томске об обнаружении контрафакта можно сообщить по телефонам 26-64-70 и 45-21-86.

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