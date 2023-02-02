В Томске, на улице Кузнечный взвоз, произошла авария

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Сегодня, 2 февраля, в районе Томского государственного архитектурно-строительного университета произошла авария. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Регион-70».

«ДТП напротив ТГАСУ, проезд почти перекрыт. Троллейбусы в обе стороны стоят», - написали авторы поста в паблике.

На опубликованной фотографии видно, что легковую машину развернуло поперек проезжей части рядом с остановкой «ТГАСУ» на улице Кузнечный взвоз. У автомобиля разбит бампер.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что один человек был травмирован в результате ДТП на трассе Большедорохово-Тегульдет.

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