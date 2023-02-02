В 2022 году в Томске произвели древесную продукцию на 25 млрд рублей

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В 2022 году томские лесопромышленники произвели продукцию более чем на 25 миллиардов рублей. Основной объём древесины экспортировали в Казахстан, Узбекистан и Китай. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

«Предприятия региона выпускают более 30 видов продукции из древесины. В прошлом году лесопромышленники выпустили 700 тысяч кубометров плит ДСП, около полумиллиона кубометров плит МДФ, 780 тысяч – пиломатериала и свыше 50 тысяч – шпона», – сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что древесные изделия стоят на первом месте по объему среди всех поставок на экспорт из региона. При этом для отрасли по-прежнему актуальны проблемы ограничения вывоза изделий в ближнее зарубежье. Работу также осложняют административные барьеры в распределении лесного фонда и лесные пожары.

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