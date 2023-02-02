В 2022 году в Томской области на 40% вырос экспорт еды из дикоросов

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Из Томской области в 2022 году экспортировали почти 7 тысяч тонн пищевых продуктов. Экспорт еды из дикоросов в прошлом году вырос на 40%, сообщила в четверг на совещании с представителями компаний начальник облдепартамента потребительского рынка Наталия Забавнова.

Как пояснила руководитель, несмотря на сезонность, переработчикам удается сохранить достаточно высокие объемы производимой продукции независимо от урожая – за счет того, что наши компании закупают сырье в других регионах. Также добавляется, что в 2021 году вывезли 4,8 тысяч дикоросов.

"По 2022 году у нас заготовлено компаниями почти 12 тысяч тонн, рост идет. В 2021 году было меньше 10 тысяч тонн дикоросов",- подчеркнула Забавнова.

Утоняется, что общая цифра заготовленных в регионе дикоросов – 11 976 тонн.