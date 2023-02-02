Осужденный обвенчался со своей невестой в храме томской колонии

Фото: пресс-служба УФСИН России по Томской области

31-летний осужденный обвенчался со своей невестой в православном храме исправительной колонии № 4. Обряд провел иерей Томской епархии, руководитель епархиального отдела по тюремному служению Русской православной церкви Иоанн Дроздов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

«К таинству влюбленные готовились по всем церковным правилам: у митрополита Томского и Асиновского они получили благословение на венчание до регистрации брака в ЗАГСе, а ведомственный священник провел с будущими супругами беседу, исповедал и причастил их», - сказано в сообщении.

Отбывать наказание в колонии мужчина будет еще девять лет. После освобождения мужа обвенчанные собираются официально зарегистрировать отношения и устроить свадьбу.

Читайте также В Томской области в УФСИН заключили 43 государственных контракта на сумму более 41 млн рублей