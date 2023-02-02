Военнослужащая Управления Росгвардии по Томской области Ольга Орешина – участница проекта «Краса в погонах»

Фото: пресс-служба Росгвардии по Томской области

Знакомить томичей с красивыми женщинами, которые в рабочее время носят форму, продолжают наши коллеги из «МК в Томске». В проекте «Краса в погонах» они представили очередную участницу – ефрейтора Ольгу Орешину.

Девушка служит в Управления Росгвардии по Томской области с 2017 года.

Ольгу Орешину называют украшением территориального управления. В 2018 году она стала победительницей конкурса красоты и талантов «Мисс Росгвардия по Томской области».

Фото: пресс-служба Росгвардии по Томской области

С юных лет Ольга занимается рукоделием. Она также любит шить - как для себя, так и для близких.

Напомним, что проект «Краса в погонах» не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы жители региона увидели, какие красивые женщины работают в силовых структурах Томской области - в СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.

Читайте также Сотрудник регионального управления МЧС Елена Воробей участвует в проекте «Краса в погонах»