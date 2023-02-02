В Томске УК оштрафовали за отсутствие ремонта в подъездах домов

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За отсутствие ремонта в подъездах жилых домов в районе Каштак оштрафовали управляющую компанию. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

Прокуратура Ленинского района установила, что в подъездах многоквартирных домов, которые обслуживает ЖЭК «Жилищник», длительное время не проводили текущий ремонт. В отношении ответственного должностного лица УК возбудили дело об административном правонарушении.

«Виновному должностному лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей. Судебный акт вступил в законную силу, штраф оплачен», – сказано в сообщении. Руководителя жилищно-эксплуатационной компании также обязали устранить выявленные нарушения закона.

Управляющая компания уже подготовила план проведения ремонтных работ в подъездах жилых домов. Исполнение обязательства контролирует прокуратура.

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