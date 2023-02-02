В Томске на улице Рабочая специалисты поймали агрессивную собаку

Фото: Мэрия

В Томске специалисты поймали животное, которое проявляло признаки агрессии по отношению к людям. Собаку поймали и посадили в изолятор, сообщает мэрия.

"По сообщению департамента дорожной деятельности и благоустройства Томска, сегодня ночью на ул. Рабочей отловщики нашли собаку, проявившую агрессивное поведение. Вчера вечером эту информацию приняла от жителей города оперативно-дежурная служба Томска и передала ее специалистам городского департамента", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что собака помещена в приют. Животному предстоит пройти все необходимые процедуры: стерилизация, дегельминтизацию и вакцинацию. Если после всего перечисленного отловленная собака не перестанет проявлять агрессию, то ее оставят в приюте навсегда.

Кроме того, оставить заявку на отлов животного с признаками агрессии можно по телефонам: 46-83-69, 53-57-66 или по круглосуточному номеру оперативно-дежурной службы 005.

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