В Томской области зафиксировано 59 новых случаев COVID-19

Фото: Ксения Высотина

2 февраля в Томской области выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, за все время в регионе 159 403 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 47 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 717 человек.

За последние сутки в стране выявлено 9 287 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 40 пациентов скончались, 6 021 выздоровели.