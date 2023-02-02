В Томской области за январь 2023 года "квадрат" недвижимости подорожал на 2,2%

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За январь 2023 года в Томской области "квадрат" недвижимости подорожал на 2,2%. В России рост цент за квадратный метр произошел в 39 городах. Такой вывод сделали специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», сняв ценовые показатели за январь в 70 городах страны.

Эксперты рассказали, что в первом месяце года, по оценкам экспертов портала, в 39 городах из 70 «квадрат» недвижимости подорожал, в 27 подешевел, в 4 не изменился. Например, наибольший рост цены квадратного метра произошел в Новокузнецке (+4,7%), Томске (+2,2%) и Улан-Удэ (+2,1%).

Специалисты также отмечают, что наибольшее падение цен оказалось в Севастополе (–3,2%), Волжском (–2,7%) и Кургане (–1,8%). Добавляется, что средний «квадрат» новостроек в стране за месяц не подорожал и не подешевел и сейчас стоит 109 763 рубля.