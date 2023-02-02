Прокуратура Колпашево вынесла обвинение водителю мусоровоза, насмерть задавившему женщину

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Прокуратура Колпашево утвердила обвинительное заключение в отношении водителя мусоровоза, который насмерть переехал пожилую женщину в октябре прошлого 2022 года. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемым является 57-летний житель Колпашево, который являлся на момент трагедии водителем мусоровоза.

По делу уточняется, что 17 октября 2022 года мужчина ехал задним ходом на мусоровозе, но не убедился в безопасности движения. В итоге большегруз наехал на женщину, шедшую по краю дороги. Потерпевшей была 83-летняя женщина, от полученныйх травм она скончалась на месте.

Дело направлено в суд.

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