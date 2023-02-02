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НовостиОбщество2 февраля 2023 8:15

Из Томской области направили более 10 тонн свежемороженой рыбы для участников СВО

Вместе с рыбой на Донбасс доставят гуманитарный груз
Ксения Высотина

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Более 10 тонн свежемороженой рыбы отправили из Томской области для участников СВО. Вместе с ней на Донбасс доставят гуманитарный груз, сообщили в администрации региона.

"Сегодня в нашем регионе прошла акция «Красный обоз. Томск — фронту». В ней приняли участие жители и предприятия Каргасокского, Колпашевского, Парабельского и других районов", - говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В администрации области также рассказали, что проект «Красный обоз» родился в Томской области. В 2020 году жители северных районов впервые провели историческую реконструкцию акции сибиряков в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, что зимой 1942 года наши земляки собрали и отправили рыбу шахтерам и металлургам Кузбасса.