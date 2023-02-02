В Томске с 1 февраля увеличилось количество маршрутных автобусов

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Первого февраля 2023 года на линии городских маршрутов вышло на полтора десятка больше автобусов, чем обычно. Об этом сообщили в Центре организации и контроля пассажироперевозок. Весь курсирующий транспорт отражается в системе ГЛОНАСС, которой должны быть оборудованы все маршрутки. Каждый день Центр сверяет их реальное количество с заявленным перевозчиками.

В администрации Томска напомнили, что одной из главных претензий томичей к перевозчикам было несоблюдение графика движения. Мониторинг курсирования автобусов был усилен по поручению и.о. мэра Михаила Ратнера. К проверке работы водителей маршруток привлекли не только специалистов Центра организации и контроля пассажироперевозок, комитета по организации пассажироперевозок, но и волонтеров. Они работают на тех остановках, по которым поступает больше всего обращений горожан, а также на других запланированных точках.

«Проверяющие выезжают на места в часы пик, где фиксируют соблюдение интервалов, заполненность автобусов, достоверность сведений на информационном табло и другие параметры. Эти данные специалисты сверяют с графиками, утвержденными муниципальными контрактами. При выявлении нарушений перевозчику предъявляют штрафные санкции», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Добавим, ранее «КП-Томск» также рассказал, что проезд из Северска в Томск и обратно подорожал до 53 рублей.

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