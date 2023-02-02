В Томске на Коммунальном мосту ввели временные ограничения для большегрузов

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В Томске продолжается ремонт Коммунального моста на реке Томь, специалисты уже приступили к ремонту подводных опор. Мэрия города обращается к водителям большегрузов с просьбой соблюдать временной интервал между автомобилями, чтобы не создавать затор на въезде в город.

"По замерам экспертов, проезд одного большегруза занимает 45-48 секунд, за это же время мост могут преодолеть около двух десятков легковых автомобилей. Напомним, сейчас на Коммунальном мосту действует ограничение, согласно которому грузовые транспортные средства массой более пяти тонн могут проезжать с 21.00 до 6.00", - говорится в сообщении.

В мэрии уточняют, что на мосту в регулярном порядке проходит мониторинг транспортных потоков - корректировка светофоров и организация движения автомобилей. Кроме того, на въездах на указанную дорогу установлены запрещающие знаки.

Водителей многотонных грузовиков просят соблюдать все ограничивающие меры, так как они созданы для того, чтобы ремонт Коммунального моста шел согласно плану.

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