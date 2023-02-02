В Томской области более 20 тысяч родителей оформили единое пособие на ребенка

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Более 20 тысяч жителей Томской области оформили единое пособие на ребенка. Сейчас данная выплата назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека, сообщается на сайте социального фонда России в отделении по Томской области.

Уточняется, что в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ поступило 20 202 заявления. После рассмотрения заявлений сотрудники регионального СФР за первый месяц нового года назначили единое пособие на 16 405 детей до 17 лет, а также для 328 беременных жительниц региона.

После получения заявок, в работу были приняты выплаты для 720 первенцев до трех лет, появившихся в семьях до конца 2022 года, сообщила 2 февраля пресс-служба томского отделения СФР.