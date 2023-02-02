Томские ученые нашли способ улучшить приживление костных имплантатов

Ученые изучили способность активных веществ Saussurea controversa ускорять регенерацию костных тканей

Биологически активные вещества, выделенные из растения соссюрея спорная, способны ускорять процесс приживления костных имплантатов. Об этом заявили томские ученые Сибирского государственного медицинского университета по итогам проведенного исследования. Как уточнили в пресс-службе СибГМУ, на основе полученных результатов будут разрабатываться лекарства для улучшения регенерации костной ткани в зоне контакта с имплантатами.

«При установке имплантата важно, чтобы он максимально интегрировался в кость — обрастал собственной костной тканью и сосудами, а в некоторых случаях в будущем замещался собственной костной тканью организма», — пояснила ассистент кафедры морфологии и общей патологии, ассистент лаборатории клеточных и микрофлюидных технологий СибГМУ Екатерина Порохова.

Для исследования учёные из СибГМУ использовали каркасы из титана. Он обладает ценными свойствами, однако не усиливает регенерацию костной ткани в зоне имплантации. Именно поэтому поверхность таких каркасов модифицируют - например, наносят кальций-фосфатное покрытие и заселяют стволовыми клетками. Они, по словам ученых, воспринимая биологически активные вещества, «понимают», что в данном регионе они «должны» стать костными клетками.

Соссюрею спорную используют в народной медицине Китая и Тибета для лечения костей. Это растение произрастает в Томской области. Фото: пресс-служба СибГМУ

Томичи исследовали способность выделенных из соссюреи полисахаридов, флавоноидов и хелидоновой кислоты влиять на формирование костных ткани и мозга на каркасах. Под кожу мышам помещали имплантаты, на них наносили источник мезенхимных стволовых клеток - костный мозг. 45 дней одну группу животных поили водой, а другую — суспензией с биологически активными веществами из соссюреи. Результаты сравнили и выяснили, что эти вещества ускоряют регенерацию костной ткани.

«Продолжая исследования, учёные смогут разработать лекарственные средства, позволяющие ускорить и улучшить процесс приживления костных имплантатов», - уточнили в сообщении.

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