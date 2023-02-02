В Томской области выявляемость онкозаболеваний увеличилась в два раза

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В Томской области за последние 9 лет за счет реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение» количество выявляемых злокачественных опухолей увеличилось в два раза. Об этом сообщил начальник Департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.

"В 2022 году томские врачи обнаружили более 5 тысяч злокачественных новообразований, из которых 60 процентов выявлены на ранних стадиях. За последние пять лет выявляемость онкозаболеваний выросла на 11 процентов, за последние девять лет на 50. Благодаря ранней диагностике онкологических заболеваний, в регионе значительно увеличивается количество выздоравливающих пациентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на количество выздоравливающих повлияла профилактическая работа, в том числе диспансеризация, медицинские скрининги, профосмотры при трудоустройстве и прочие медицинские обследования, проводимые вовремя.

На учете в онкологическом диспансере состоит 31 тысяча человек, из них 22 тысячи находятся в стадии ремиссии, сообщает облздрав со ссылкой на главу облздрава Роберта Фидарова.

Фидаров предоставил статистику, согласно которой за прошлый 2022 год в регионе преобладал рак кожи (14,4%), молочной железы (13%), колоректальный рак (13%), рак органов дыхания (10%), рак предстательной железы (9,4%), рак желудка (5,8%), рак крови (4,6%).

Немаловажную цифру озвучил глава облздрава. За прошедшие пять лет на 7,2% снизилась одногодичная летальность у пациентов со злокачественными новообразованиями.

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