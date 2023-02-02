В Томской области в январе пропали 20 человек

Фото: "ЛизаАлерт"

За январь в 2023 году в Томской области пропали 20 человек. Двоих из них нашли погибшими, сообщает пресс-служба волонтеров "ЛизаАлерт".

В поисково-спасательном отряде рассказали, что всего они приняли 20 заявок от томичей. 12 из них подтвердились и начался поиск, который прошел успешно, потерявшиеся были найдены живыми. Однако двоих человек нашли погибшими.

По сей день волонтеры отряда "ЛизаАлерт" продолжают искать троих жителей Томской области. Также уточняется, что еще три заявки на поиск не подтвердились.

Напомним, что ранее сообщалось, как в Томской области за 5 лет (с 2018 по 2022 год) волонтеры отряда «ЛизаАлерт» получили 305 заявок на поиск детей. За все это время 289 несовершеннолетних были найдены живыми и невредимыми, а 4 из них обнаружены погибшими.