В Томске 5 февраля пройдет акция по разделению вторсырья

Фото: Анна Ковалёва

Жители Томска могут принять участие в экологической акции по разделению вторичного сырья. Мероприятие пройдет уже в это воскресенье, 5 февраля 2023 года.

"Горожане смогут сдать на переработку: картон и макулатуру, стекло всех цветов, жестяные и алюминиевые банки и крышки, пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5, 6 в треугольнике и органические отходы - очистки и огрызки овощей и фруктов", - сообщает мэрия.

В ходе проведения экоакции волонтеры "КуРСОра" дадут ответы на интересующие вопросы жителей Томска. Вопросы можно задавать по раздельному сбору мусора в городе и другие смежные.

Место сбора всех желающих назначено на парковке возле Дворца зрелищ и спорта на улице Красноармейская, 126. Время встречи - воскресенье, 5 февраля, с 12.00 до 13.00. За организацию отвечают волонтеры движения."КуРСОр". Записаться в ряды эковолонтеров можно по телефону: +7 913 108 23 25.

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