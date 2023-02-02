Народную программу «Единой России» расширяют на новые территории

Депутат Татьяна Соломатина: «В Томскую область народная программа позволяет привлекать из федерального бюджета средства, необходимые для модернизации ии развития важных объектов социальной инфраструктуры». Фото: ТРО ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru, в документе теперь официально закреплен раздел «Развитие новых регионов». Изменения в народную программу «Единой России» представили на заседании Программной комиссии, которое провел Председатель партии Дмитрий Медведев. Предложения о том, чем будет дополнен документ, озвучил секретарь Генсовета Андрей Турчак, руководители партийных комиссий, координаторы направлений народной программы, представители министерств.

Как отметил Дмитрий Медведев, «Единая Россия» в сложный период развития страны не допускала отказа от обязательств перед гражданами и продолжит воплощать народную программу в соответствии с ними. Благодаря сотрудничеству с исполнительной властью в лице Правительства РФ, в бюджете на этот год заложены необходимые средства. В 2022 году партия распространила действие народной программы на новые регионы - там уже работает ряд проектов, деньги на которые также предусмотрены в бюджете.

- Мы договорились, что при подготовке дополнений к народной программе будет создан специальный раздел по развитию новых территорий. Они требуют абсолютно индивидуального подхода. Рабочую группу по созданию раздела возглавил Андрей Анатольевич Турчак. Самое главное – чтобы все российские социальные стандарты, которые мы подтягивали на протяжении последних десятилетий, были в полной мере распространены на всех новых граждан нашей страны, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

По словам Андрея Турчака, раздел «Развитие новых регионов» - самое значительное и важное обновление народной программы. «Его положения предусматривают работу по интеграции и скорейшему обеспечению для жителей новых регионов всех российских стандартов в образовании, медицине, оказании социальных услуг, восстановлении разрушенной инфраструктуры и многом другом», - пояснил секретарь Генсовета. Также он остановился на предложениях в другие разделы документа, подчеркнув при этом, что «Единая Россия» не отказывается от прежних обязательств по народной программе и не исключает ни одного действующего положения.

Координировать раздел народной программы «Единой России» «Развитие новых регионов» будет глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова. Она сообщила, что раздел предусматривает почти 30 инициатив высокой социальной важности.

Подвоя итоги заседания программной комиссии, Дмитрий Медведев поручил отразить результаты реализации народной программы «Единой России» за 2022 год в докладе для Президента, отметив, что партия достигла 92% показателей, которые были заложены на прошлый год. «Народная программа - это не предвыборный манифест, это работающая программа. И она должна быть актуальной», - заключил он.

В Томскую область народная программа позволяет привлекать из федерального бюджета средства, необходимые для строительства, ремонта, материально-технического оснащения важных объектов социнфраструктуры, рассказала депутат Госдумы Татьяна Соломатина.

«Сегодня люди видят реальные изменения к лучшему: благоустраиваются общественные пространства, модернизируются спортивные площадки и почтовые отделения, ремонтируются и строятся социальные объекты. В 2022-м году благоустроено 50 парков и скверов во всех муниципалитетах Томской области, свыше 500 млн. рублей было направлено на организацию горячего питания в школах, 150 млн. рублей на возведение 19 ФАПов и врачебной амбулатории, для учреждений здравоохранения приобретено современное медицинское оборудование на 170 млн. рублей, в районных больницах появилось 32 новых автомобиля, в школах – 37 новых автобусов, отремонтированы дома культуры, созданы модельные библиотеки. И это лишь часть того, что уже реализовано и работает. Народная программа будет и дальше действовать в регионе, планов и задач впереди много, а значит, с каждым годом у нас будет больше отремонтированных школ, современного оборудования и комфортных пространств вокруг», – сказала Татьяна Соломатина.