Программы детского отдыха в лагерях Томской области стали одними из лучших в России

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Томские программы детского отдыха вошли в число лучших в России. В оздоровительной программе детского отдыха за 2022 год приняли участие 427 лагерей, где присутствовало более 70 тысяч детей. Об этом сообщает обладминистрация.

"Девять томских программ и смен детского отдыха вошли в число лучших практик страны по итогам всероссийского конкурса программ и методических материалов организаций детского отдыха и оздоровления", - говорится в сообщении.

На сайте региональной администрации уточняется, что проведение конкурса на уровне Российской Федерации было организовано Министерством просвещения "для обобщения положительного опыта оздоровительной детской кампании 2022 года".

Качественным показателем стало количество конкурсных работ - приблизительно три тысячи со все России, из которых в финал прошли 367 конкурсных работ из 74 субъектов. Из них девять программ детского отдыха в Томской области, на которые эксперты предложили обратить внимание и использовать в своей практике.

"В Томской области очень многое делается для того, чтобы дети отдыхали безопасно, насыщенно, полезно. В загородных и дневных лагерях проводится множество интересных смен. Поэтому наш регион регулярно становится победителем конкурсов в сфере детского отдыха", - отметила Маргарита Шапарева, начальник облдепартамента по вопросам семьи и детей.

Из Томской области отмечены такие загородные лагеря как: "Зеленый мыс" и "Восход", а также шесть программ из Томска, Стрежевого, Асиновского, Бакчарского и Шегарского районов.

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