Фото: ЗДТО

Палату общественности в Томской области возглавил Сергей Кузнецов. В среду, 1 февраля, состоялось первое за 2023 год заседание палаты, на котором и прошло избрание нового главы.

Отмечается, что выборы пришлось проводились досрочно, так как в 2022 году не стало Алексея Щербинина, действующего руководителя палаты.

Сергей Кузнецов был избран новым председателем ТГПО единогласно.

Из биографии Кузнецова известно, что политик родился в 1954 году в Чите, окончил ТИАСУР, а 2000-2016 годы работал руководителем аппарата областной Думы. Членом ТГПО является с 2019 года.

На заседаниях палаты происходит решение проблем, связанных с ЖКХ, городским транспортным хозяйством, культурой, образованием и самоуправлением.

Читайте также: В Томской области и.о. замгубернатора по соцполитике стала Светлана Грузных