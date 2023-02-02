В Усть-Тыме Томской области восстановили электричество после пожара на электростанции

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Прокуратура по Томской области сообщает, что в село Усть-Тым вернули электричество. Ранее там произошел пожар на дизельной электростанции, сотни человек остались без света.

" Электроснабжение в селе Усть-Тым Каргасокского района Томской области восстановлено. Установление обстоятельств и причин возгорания на дизельной электростанции контролируется прокуратурой Каргасокского района", - говорится в сообщении.

Прокуратура занимается установлением всех деталей произошедшего 31 января, во вторник, пожара на электростанции в селе Усть-Тым. Прокуратура сообщала, что 269 человек осталось без электричества.

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