В Колпашеве поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" проведет открытое занятие

Фото: ЛизаАлерт

В воскресенье, 5 февраля, поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" проведет открытое занятия для всех желающих в городе Колпашево Томском области. На мероприятии участники получат новые знания по вызволению человека из беды и ответы на свои вопросы.

"Внимание! #Колпашево! Открытая встреча с отрядом #ЛизаАлерт для всех желающих! 5 февраля в 17:00 мы расскажем о работе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»"- говорится в сообщении.

Уточняется, что добровольцы расскажут о том, какие правила существуют в отряде, чем можно помочь и с чего начать. Встреча пройдет в городе Колпашево, на улице Обская, д.14 в 17.00. По уточняющим вопросам можно звонить Павлу: 89539170642.

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