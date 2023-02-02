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НовостиОбщество2 февраля 2023 1:04

В Томске 2 февраля днем будет до -15 градусов и ветер

По области также до - 15 градусов
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Алёна Голева

Фото: Алёна Голева

В Томске 2 февраля синоптики обещают до -13 градусов. Без существенных осадков, ночью местами небольшой снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе в четверг ветер ветер будет юго-западный 2-7 м/с. Температура днем -13…-15 °С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, местами изморозь. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура днем -10…-15 °С. На дорогах местами гололедица.

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