Томичи отметят 80-летие разгрома фашистских войск под Сталинградом второго февраля

Томичи отметят 80-летний юбилей победы Красной армии в Сталинградской битве Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В четверг, 2 февраля, томичи отметят 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградском сражении. В память о героях битвы почётный караул штаба Поста №1 будет нести Вахту Памяти у Вечного огня в Лагерном саду. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Церемония возложения цветов к Вечному огню состоится в 15:00. В ней примет участие и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. К памятному мероприятию также присоединятся ученики двенадцати школ областного центра.

Напомним, 2 февраля 1943 года советская армия одержала победу над войсками нацистской Германии в Сталинградском сражении. Это обеспечило начало коренного перелома в ходе Второй мировой войны.

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