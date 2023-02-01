Сотрудник регионального управления МЧС Елена Воробей участвует в проекте «Краса в погонах»

Проект знакомит жителей региона с красивыми женщинами в погонах Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Продолжаем знакомить томичей с красивыми женщинами, которые в рабочее время носят форму. Очередную участницу проекта «Краса в погонах» представили наши коллеги из «МК в Томске».

Елена Воробей - главный специалист отдела организации надзорных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций главного управления МЧС по Томской области.

В системе МЧС Елена работает с 2009 года. В свободное время девушка занимается спортивными бальными танцами.

Напомним, что проект «Краса в погонах» не является конкурсом. Он создан для того, чтобы томичи увидели, какие красивые женщины работают в силовых структурах региона: МЧС, СК, Прокуратуре, Росгвардии.

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