Сбор вторсырья будет проходить у Дворца спорта в Томске в воскресенье

Принимать будут и органические отходы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томичи смогут сдать накопленное вторсырье в воскресенье. Экологическая акция пройдет с 12.00 до 13.00 у Дворца спорта на парковке перед главным входом.

Желающие могут принести вторсырье из этого списка:

Принимать будут и органические отходы. В сухом виде можно принести очистки от овощей, заварку и кофейную гуща, скорлупу от яиц, растения и остатки нежирной пищи.

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