В Томской области две женщины наловили почти 6 килограммов рыбы

Фото: Рыбанутые. Томск/ Наталья Божничена

В сети две жительницы Томской области похвастались крупным уловом. Успешная рыбалка принесла женщинам почти 6 кг рыбы, на приманку попались даже щука и елец. Кроме того, женщин поразила красота природы, о чем они написали.

«Погода изумительная, а сам лес просто сказка!! Заходишь в него и просто теряешься в реальности!», - написала Наталья в паблике «Рыбанутые».

Женщины написали, что их порадовал размер рыбы елец, а вес щуки составил 1,5 килограмма. Общий вес улова составил 5,7 кг.

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