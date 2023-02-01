Количество бюджетных мест в ведущих вузах Томска увеличилось

В ведущих вузах Томска увеличилось число бюджетных мест. Фото: Томский государственный университет

В 2021 и 2022 годах Томский государственный университет увеличил бюджетный набор на 65%: количество мест выросло с 1311 до 2164 мест. В Томском политехническом университете стали набирать до 1825 студентов на бюджет - это на 30% больше, чем два года назад. Об этом сообщили авторы исследования «Качество приема в российские вузы: 2022» из «Высшая школа экономики».

Результаты мониторинга НИУ ВШЭ также показали, что набор бюджетников вырос и в других вузах города: в ТГАСУ на 48%, ТГПУ на 28% и ТУСУРе на 24%.

Средний балл ЕГЭ поступающих на бюджет в Томский государственный университет упал на 0,2%, а платный набор вырос на 22%. При этом ТГУ сохранил качество принимаемых на бюджетные места студентов.

В Томском политехническом университете из-за роста количества бюджетников упал средний балл зачисления. За два прошедших года он снизился на 4,4 пункта, набор платных студентов уменьшился на 10%.

Всего в России за 2021 и 2022 годы число бесплатных мест в 85 вузах увеличилось более чем на 20%.

Читайте также Приемная кампания в Томском Политехническом университете стартует 1 февраля