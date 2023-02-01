В Томской области в 2023 году безработными остаются пять тысяч человек

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В Томской области по состоянию на начало 2023 года по-прежнему безработными остаются 5 тысяч человек. В общей сумме безработица составляет 0,9%, скрытая безработица 13%. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Светлану Грузных, начальника регионального департамента труда и занятости населения.

По словам Грузных, в начале 2022 года безработица была на отметке 1,37%, что в 1,5 раза больше, чем в данный момент.

Кроме того, начальник регионального департамента труда и занятости населения, пояснила, что в 2023 году число предложений по работе больше числа безработных.

Напомним, с начала 2022 года в Томске было зафиксировано 4 932 безработных томича. Уровень безработицы достиг почти 1% на тот момент.

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