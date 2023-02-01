Более сорока беженцев из ДНР и ЛНР трудоустроили в Томской области

Беженцам помогают найти работу в Томской области Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Томской области нашли работу более 40 человек, прибывших с новых территорий России и из Украины. Беженцев трудоустроили администраторами, продавцами, кассирами, поварами, слесарями, сварщиками, водителями, а также разнорабочими. Об этом рассказала журналистам начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

«В Томской области находится 165 человек, прибывших с названных территорий (Украины, ЛНР и ДНР), из которых более 40 трудоустроены при содействии органов службы занятости. Более 30 человек отказались от соответствующих услуг», - уточнила Грузных.

Руководитель департамента привела в пример 45-летнюю беженку, имеющую образование инженера-технолога сталелитейного производства. В Томской области она устроилась контроллером на оборонном предприятии. Еще один пример – сварщик, который трудоустроился в одной из деревень региона. По словам Светланы Грузных, беженцы не сталкиваются с какими-либо трудностями при оформлении на работу.

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