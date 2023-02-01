В первый день февраля в Томской области выявили 49 новых случаев COVID-19

В Томской области зарегистрировали 49 случаев COVID за сутки Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сегодня, 1 февраля, в Томской области выявили 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 159 344 подтвержденных случая. Один человек скончался.

По данным оперштаба, 14 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 670 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 8 504 случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 41 пациент скончался, 6 729 человек выздоровели.

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