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НовостиОбщество1 февраля 2023 8:26

Житель Стрежевого задушил свою сожительницу во время застолья

Между людьми произошел конфликт
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Булатов Алексей

Фото: Булатов Алексей

Житель Стрежевого Томской области обвиняется в убийстве своей сожительницы, которую он задушил во время застолья. Между людьми произошел конфликт в ноябре прошлого года, сообщает СУ СК по Томской области.

"В ноябре 2022 года обвиняемый, находясь по месту своего проживания в городе Стрежевой Томской области, распивал спиртные напитки со своей сожительницей. В ходе возникшей между ними ссоры он начал душить женщину", - говорится в сообщении.

Уточняется, что потерпевшая скончалась на месте в результате механической асфиксии (удушения). В данный момент подсудимый находится под стражей.

Расследование дела завершено, уголовное дело жителя Стрежевого по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство" передали в суд для рассмотрения по существу.

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